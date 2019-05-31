Son Dakika Haberleri: KÜRESEL VERİ PANORAMASI
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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

1 saat önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAÇinİmalat satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 50.1 puandan, 49.4 puana geriledi.

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– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Çin
İmalat satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 50.1 puandan, 49.4 puana geriledi.
İmalat dışı satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında, Nisan ayına göre bir değişim göstermeyerek 54.3 puanda kaldı.
Japonya
Konut başlangıçları Nisan ayında, Mart ayındaki yıllık yüzde 10 artış sonrasında, yıllık yüzde 5.7 düştü.
Yapı izinleri Nisan ayında, Mart ayındaki yüzde 66.1'lik artış sonrasında, yüzde 19.9 düştü.
Tüketici güven endeksi Mayıs ayında, Şubat ayındaki 40.4 puandan, 49.4 puana geriledi.
AVRUPA
Birleşik Krallık
Geniş para arzı Nisan ayında aylık yüzde 0.9 ve yıllık yüzde 3.0 yükseldi.
Almanya
Tüketici fiyatları Mayıs ayında aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 1.4 arttı. Tüketici fiyatları Nisan ayında aylık yüzde 1.0 ve yıllık yüzde 2.0 artmıştı.
Harmonize tüketici fiyatları Mayıs ayında aylık yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 1.3 arttı. Harmonize tüketici fiyatları Mart ayında aylık yüzde 1.0 ve yıllık yüzde 2.1 artmıştı.
Perakende satışlar Nisan ayında, aylık yüzde 2.0 düşerken, yıllık yüzde 4.0 arttı. Perakende satışlar Mart ayında aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 2.1 düşmüştü.
ABD
Kişisel gelirler Nisan ayında, Mart ayındaki yüzde 0.1'lik artış sonrasında, yüzde 0.5 arttı.
Kişisel harcamalar Nisan ayında, Mart ayındaki yüzde 1.1'lik artış sonrasında, yüzde 0.3 arttı.
Reel kişisel harcamalar Nisan ayında, Mart ayındaki yüzde 0.1'lik artış sonrasında, yüzde 0.2 arttı.
Chicago satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 52.6 puandan, 54.2 puana yükseldi.
Michigan Üniversitesi endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 102.4 puandan, 100 puana geriledi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:27 Kaynak: DHA
Ekonomi
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