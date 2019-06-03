Son Dakika Haberleri: KÜRESEL VERİ PANORAMASI
Son Dakika Ekonomi Haber

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

1 saat önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponyaİmalat satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 49.6 puandan, 49.8 puana yükseldi.

KÜRESEL VERİ PANORAMASI, System.String[]
– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya
İmalat satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 49.6 puandan, 49.8 puana yükseldi.
Çin
İmalat satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında bir değişim göstermeyerek 50.2 puanda sabit kaldı.
AVRUPA
Almanya
İmalat satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 44.4 puandan, 44.3 puana geriledi.
Fransa
İmalat satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 50 puandan, 50.6 puana yükseldi.
Birleşik Krallık
İmalat satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 53.1 puandan, 49.1 puana geriledi.
ABD
İmalat satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 52.6 puandan, 50.5 puana geriledi.
ISM imalat endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 52.8 puandan, 52.1 puana geriledi.
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:06 Kaynak: DHA
Japonya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanlığı ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı Süper Kupa finalinde kazanan İstanbul olacak! Eşine laf attığını iddia ettiği kişiyi öldürdü Yanlışlıkla çöpe atılan dövizleri jandarma buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 18:38:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KÜRESEL VERİ PANORAMASI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]