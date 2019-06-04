Son Dakika Haberleri: KÜRESEL VERİ PANORAMASI
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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

1 saat önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPABirleşik Krallıkİnşaat satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 50.5 puandan, 48.6 puana geriledi.

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– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Birleşik Krallık
İnşaat satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 50.5 puandan, 48.6 puana geriledi.
Euro Bölgesi
İşsizlik oranı Nisan ayında, Mart ayındaki yüzde 7.7 düzeyinden, yüzde 7.6 düzeyine geriledi.
Tüketici fiyatları ve çekirdek tüketici fiyatları Mayıs ayında sırasıyla yıllık yüzde 1.2 ve yüzde 0.8 yükseldi. Tüketici fiyatları ve çekirdek tüketici fiyatları Nisan ayında sırasıyla yıllık yüzde 1.7 ve yüzde 1.3 artmıştı.
ABD
Fabrika siparişleri Nisan ayında, Mart ayındaki yüzde 1.3'lük artış sonrasında, yüzde 0.8 arttı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:40 Kaynak: DHA
Ekonomi
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