Son Dakika Haberleri: KÜRESEL VERİ PANORAMASI
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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

7 saat önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAÇinTicaret dengesi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 13 milyar 83 milyon dolar fazladan, 41.65 milyar dolar fazlaya yükseldiİhracat Nisan ayındaki 2.7'lik düşüş sonrasında, Mayıs ayında yüzde 1.1 yükseldi.

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– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Çin
Ticaret dengesi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 13 milyar 83 milyon dolar fazladan, 41.65 milyar dolar fazlaya yükseldi
İhracat Nisan ayındaki 2.7'lik düşüş sonrasında, Mayıs ayında yüzde 1.1 yükseldi.
İthalat, Nisan ayındaki yüzde 4.0'lık artış sonrasında, Mayıs ayında yüzde 8.5 düştü.
Japonya
Gayri safi yurtiçi hasıla yılın ikinci çeyreğinde, ilk çeyreğe göre yüzde 0.6 yükseldi. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre GSYH değişim yüzde 2.2 oldu.
AVRUPA
Birleşik Krallık
Gayri safi yurtiçi hasıla Nisan ayında, Mart ayındaki yüzde 0.1'lik düşüş sonrasındai yüzde 0.4 düştü.
Sanayi üretimi Nisan ayında aylık yüzde 2.7 yıllık yüzde 1.0 düştü. Sanayi üretimi Mart ayında aylık yüzde 0.7 ve yıllık yüzde 0.7 yükselmişti.
İmalat üretimi Nisan ayında aylık yüzde 3.9, yıllık 0.8 düştü. İmalat üretimi Mart ayında aylık yüzde 0.9 ve yıllık yüzde 2.6 düşmüştü.
Ticaret dengesi Nisan ayında, Mart ayındaki 5 milyar 408 milyon sterlinlik açıktan sonra, 2 milyar 740 milyon sterlin açık verdi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:59 Kaynak: DHA
Ekonomi
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