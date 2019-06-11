Son Dakika Haberleri: KÜRESEL VERİ PANORAMASI
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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

7 saat önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPABirleşik Krallık: Haftalık kazançlar ikinci çeyrekte yıllık yüzde 3.0 olan beklentinin hafif üstünde, yüzde 3.1 yükseldi.

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– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Birleşik Krallık:
Haftalık kazançlar ikinci çeyrekte yıllık yüzde 3.0 olan beklentinin hafif üstünde, yüzde 3.1 yükseldi.
ILO işsizlik oranı Nisan'da beklentilere paralel olarak yüzde 3.8 oldu.
İşgücü değişimi Mayıs ayında 22.9 bin kişi olan beklentinin üzerinde, 23.2 bin kişiye yükseldi.
ABD:
Mayıs'ta aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentilere paralel olarak yüzde 0.1 olurken, yıllık ÜFE yüzde 2.0 olan beklentinin altında, yüzde 1.8'e düştü.
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:28 Kaynak: DHA
Birleşik Krallık, Ekonomi
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