Son Dakika Haberleri: KÜRESEL VERİ PANORAMASI
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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

3 saat önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAÇinSanayi üretimi Mayıs ayında, Nisan ayındaki yıllık yüzde 5.4'lük artış sonrasında, yıllık yüzde 5.0 arttı.

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– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Çin
Sanayi üretimi Mayıs ayında, Nisan ayındaki yıllık yüzde 5.4'lük artış sonrasında, yıllık yüzde 5.0 arttı.
Perakende satışlar Mayıs ayında, Nisan ayındaki yıllık yüzde 7.2'lik artış sonrasında, yıllık yüzde 8.6 arttı.
Japonya
Sanayi üretimi Nisan ayında aylık yüzde 0.6 artarken, yıllık yüzde 1.1 düştü.
Kapasite kullanımı Nisan ayında, Mart ayındaki yüzde 0.4'lük düşüş sonrasında, yüzde 1.6 arttı.
AVRUPA
Fransa
Tüketici fiyatları Mayıs ayında, aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 0.9 arttı.
ABD
Sanayi üretimi Mayıs ayında, Nisan ayındaki yüzde 0.4'lük düşüş sonrasında, yüzde 0.4 arttı.
Kapasiste kullanımı Mayıs ayında, Nisan ayındaki yüzde 77.9 düzeyinden, yüzde 78.1 düzeyine yükseldi.
Michigan üniversitesi endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 100 puandan 97.9 puana geriledi.
İş stokları Nisan ayında yüzde 0.5 arttı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:01 Kaynak: DHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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