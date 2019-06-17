KÜRESEL VERİ PANORAMASI
1 saat önce
– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ABDEmpire State imalat endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 17.8 puandan, 8.6 puana geriledi.
– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:21 Kaynak: DHA
ABD
Empire State imalat endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 17.8 puandan, 8.6 puana geriledi.
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