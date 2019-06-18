Son Dakika Haberleri: KÜRESEL VERİ PANORAMASI
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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

1 saat önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAAlmanyaZew mevcut durum anketi, Haziran ayında, Mayıs ayındaki 8.2 puanlık artış sonrasında, 7.8 puan arttı.

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– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Almanya
Zew mevcut durum anketi, Haziran ayında, Mayıs ayındaki 8.2 puanlık artış sonrasında, 7.8 puan arttı.
Zew beklenti anketi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 2.1 puanlık düşüş sonrasında, 21.1 puan düştü.
Euro Bölgesi
Ticaret dengesi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 18.6 milyar euroluk fazla sonrasında, 15.3 milyar euro fazla verdi.
Tüketici fiyatları Mayıs ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 1.2 yükseldi.
Çekirdek tüketici fiyatları Mayıs ayında aylık yüzde 0.8 yükselirken, yıllık yüzde 0.1 düştü.
Zew beklenti anketi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 1.6 puanlık düşüş sonrasında, 20.2 puan düştü.
ABD
Konut başlangıçları Mayıs ayında, Nisan ayındaki 1 milyon 281 bin konuttan, 1 milyon 269 bine geriledi.
İnşaat izinleri Mayıs ayında, Nisan ayındaki 1 milyon 290 binden, 1 milyon 294 bine yükseldi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:51 Kaynak: DHA
Ekonomi
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