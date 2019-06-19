Son Dakika Haberleri: KÜRESEL VERİ PANORAMASI
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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

1 saat önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponyaTicaret dengesi Mayıs ayında 8.9 milyar dolar açık verdi.

KÜRESEL VERİ PANORAMASI, System.String[]
– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya
Ticaret dengesi Mayıs ayında 8.9 milyar dolar açık verdi.
İhracat Mayıs ayında, Nisan ayındaki yüzde 2.4'lük düşüş sonrasında yüzde 7.8 düştü.
İthalat Mayıs ayında, Nisan ayındaki yüzde 6.5'lik artış sonrasında yüzde 1.5 düştü.
AVRUPA
Almanya
Üretici fiyatları Mayıs ayında, aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 1.9 düştü.
Birleşik Krallık
Tüketici fiyatları Mayıs ayında aylık yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 2.0 yükseldi.
Çekirdek tüketici fiyatları Mayıs ayında, Nisan ayındaki yıllık yüzde 2.1 artış sonrasında, yıllık yüzde 2.0 arttı.
Üretici fiyatları Mayıs ayında aylık yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 1.8 yükseldi.
Çekirdek üretici fiyatları Mayıs ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 2.0 yükseldi.
Perakende satışlar Mayıs ayında aylık yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 3.0 yükseldi.
ABD
MBA mortgage başvuruları 10 Haziran haftasında, 3 Haziran haftasındaki yüzde 26.8'lik artış sonrasında, yüzde 3.4 düştü.
EIA ham petrol stok değişimi 14 Haziran haftasında, 7 Haziran haftasındaki 2 milyon 206 milyon varillik artış sonrasında, 3 milyon 106 milyon varil azaldı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:57 Kaynak: DHA
Ekonomi
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