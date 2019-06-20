KÜRESEL VERİ PANORAMASI

– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:ASYAJaponyaJaponya Merkez Bankası faiz oranlarını yüzde eksi 0.1'de sabit tuttu.Tüm sanayi aktivitesi endeksi Nisan ayında, Mart ayındaki yüzde 0.3'lük düşüş sonrasında, yüzde 0.9 yükseldi.AVRUPAEuro BölgesiTüketici güveni Mayıs ayında, Nisan ayındaki yüzde 6.5'lik düşüş sonrasında, yüzde 7.2 düştü.Birleşik KrallıkPerakende satışlar Mayıs ayında, aylık yüzde 0.5 düşerken, yıllık yüzde 2.2 yükseldi.Varlık alım hedefi bir değişim göstermeyek 435 milyar sterlinde sabit tutuldu.ABDCari denge yılın ilk çeyreğinde 130.4 milyar dolar açık verdi. Cari açık bir önceki çeyrekte 143.9 milyar dolardı.Haftalık işsizlik başvuruları 14 Haziran haftasında, 7 haziran haftasındaki 222 bin kişiden, 216 bin kişiye geriledi.Devam eden işsizlik başvuruları 7 Haziran haftasında, 31 Mayıs haftasındaki 1 milyon 699 bin kişiden, 1 milyon 662 bin kişiye geriledi.Philadelphia Fed imalat anketi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 16.6 puanlık artış sonrasında, 0.3 puan yükseldi.

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