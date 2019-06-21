Son Dakika Haberleri: KÜRESEL VERİ PANORAMASI
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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

43 dakika önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponyaTüketici fiyatları Mayıs ayında yıllık yüzde 0.7 yükseldi.

KÜRESEL VERİ PANORAMASI, System.String[]
– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya
Tüketici fiyatları Mayıs ayında yıllık yüzde 0.7 yükseldi.
Çekirdek tüketici fiyatları Mayıs ayında yıllık yüzde 0.8 yükseldi.
İmalat satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 49.8 puandan, 49.5 puana geriledi.
AVRUPA
Fransa
İmalat satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 50.6 puandan, 52 puana yükseldi
Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 51.2 puandan, 52.9 puana yükseldi.
Servis satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 51.5 puandan 53.1 puana yükseldi
Almanya
İmalat satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 44.3 puandan 45.4 puana yükseldi.
Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında bir değişim göstermeyerek, Mayıs ayındaki 52.6 puanda sabit kaldı.
Servis satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 55.4 puandan 55.6 puana yükseldi.
Euro Bölgesi
İmalat satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 47.7 puandan 47.8 puana yükseldi.
Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 51.8 puandan 52.1 puana yükseldi.
Servis satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 52.9 puandan 53.4 puana yükseldi.
ABD
İmalat satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 50.5 puandan, 50.1 puana geriledi.
Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 50.9 puandan, 50.6 puana geriledi.
Servis satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 50.9 puandan, 50.7 puana geriledi.
Devam eden konut satışları Mayıs ayında, Nisan ayındaki 5.21 milyon adetten, 5.34 milyon adete yükseldi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:47 Kaynak: DHA
Japonya, Ekonomi
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