Son Dakika Haberleri: KÜRESEL VERİ PANORAMASI
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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

8 dakika önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponyaÖncü göstergeler Nisan ayında, Mart ayındaki 95.7 puandan, 95.9 puana yükseldi.

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– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya
Öncü göstergeler Nisan ayında, Mart ayındaki 95.7 puandan, 95.9 puana yükseldi.
AVRUPA
Almanya
IFO-İş İklimi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 97.9 puandan, 97.4 puana geriledi.
IFO-Beklentiler Haziran ayında, Mayıs ayındaki 95.3 puandan, 94.2 ppuana geriledi.
IFO-Durum Değerlendirmesi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 100.6 puandan, 100.8 puana yükseldi.
ABD
Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 0.48 puanlık düşüş sonrasında, 0.05 puan düştü.
Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 5.3 puanlık düşüş sonrasında, 12.1 puan düştü.
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:44 Kaynak: DHA
mayıs, mart, pazartesi günü, nisan, Ekonomi
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