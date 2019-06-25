Son Dakika Haberleri: KÜRESEL VERİ PANORAMASI
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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

59 dakika önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ABDYeni konut satışları Mayıs ayında, Nisan ayındaki yüzde 3.7'lik düşüş sonrasında, yüzde 7.8 düştü.

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– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:  
ABD
Yeni konut satışları Mayıs ayında, Nisan ayındaki yüzde 3.7'lik düşüş sonrasında, yüzde 7.8 düştü.
Yeni konut satışları Mayıs ayında, Nisan ayındaki 679 bin adetten, 626 bin adete geriledi.
Konut fiyat endeksi Nisan ayında, Mart ayındaki yüzde 0.1'lik artış sonrası yüzde 0.4 arttı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:39 Kaynak: DHA
Ekonomi
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