Son Dakika Haberleri: KÜRESEL VERİ PANORAMASI
Son Dakika Ekonomi Haber

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

43 dakika önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAAlmanyaGfK tüketici güveni Temmuz ayında, Haziran ayındaki 10.1 puanlık artış sonrasında, 9.8 puan arttı.

KÜRESEL VERİ PANORAMASI, System.String[]
– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Almanya
GfK tüketici güveni Temmuz ayında, Haziran ayındaki 10.1 puanlık artış sonrasında, 9.8 puan arttı.
Fransa
Tüketici güveni Haziran ayında, Nisan ayındaki 99 puandan, 101 puana yükseldi.
ABD
MBA mortgage başvuruları 21 Haziran haftasında, 14 Haziran haftasındaki yüzde 3.4'lük düşüş sonrasında, yüzde 1.3 yükseldi.
Dayanıklı tüketim malı siparişleri Mayıs ayında, Nisan ayındaki yüzde 2.8'li,k düşüş sonrasında, yüzde 1.3 yükseldi.
Toptan satış stokları Nisan ayında, Mart ayındaki yüzde 0.9'luk artış sonrasında, yüzde 0.4 arttı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:56 Kaynak: DHA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor! Rusya: S-400'ler yüzde 99 hazır Fener Ol için atılan SMS 1,6 milyonu geçti 10 milyon liralık vurgun! Üç çocuğu ve eşini bıraktı, Azeri sevgilisiyle yurt dışına kaçtı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 18:39:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KÜRESEL VERİ PANORAMASI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]