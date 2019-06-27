Son Dakika Haberleri: KÜRESEL VERİ PANORAMASI
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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

1 saat önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponyaPerakende satışlar Mayıs ayında, aylık yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 1.2 yükseldi.

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– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya
Perakende satışlar Mayıs ayında, aylık yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 1.2 yükseldi.
Çin
Sanayi karları Nisan ayında aylık yüzde 3.7 ve yıllık yüzde 3.4 düştü.
AVRUPA
Euro Bölgesi
Ekonomik güven endeksi Mayıs ayındaki 105.2 puandan, Haziran ayında 103.3 puana geriledi.
Almanya
Tüketici fiyat endeksi Haziran ayında, Nisan ayındaki yüzde 0.2'lik artış sonrasında, yüzde 0.3 arttı.
ABD
Yıllıklandırılmış gayrisafi yurtiçi hasıla yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre bir değişim göstermeyerek yüzde 3.1 büyüdü.
Kişisel harcamalar yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyrekteki yüzde 1.0'lik artış sonrasında, yüzde 1.2 arttı.
Haftalık işsizlik başvuruları, 21 Haziran haftasında, 14 Haziran haftasındaki 217 bin kişiden, 227 bin kişiye yükseldi.
Devam eden başvurular 7 Haziran haftasındaki 1.666 milyon kişiden, 14 Haziran haftasında 1.688 milyon kişiye yükseldi.
Bekleyen konut satışları Mayıs'ta aylık bazda yüzde 1.1 artarken, yıllık yüzde 0.7 düştü.
EIA doğalgaz stok değişimi 21 Haziran'da sona eren haftada 101 milyar varil olan beklentinin altında, 98 milyar varil oldu.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:41 Kaynak: DHA
japonya, nisan, haziran, mayıs, Ekonomi
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