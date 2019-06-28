KÜRESEL VERİ PANORAMASI

– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:ASYAJaponyaİşsizlik oranı Haziran ayında, Mayıs ayındaki yüzde 2.4 düzeyinde sabit kaldı.Sanayi üretimi Mayıs ayında aylık yüzde 2.3 ve yıllık yüzde 1.8 yükseldi.AVRUPABirleşik KrallıkGayri safi yurtiçi hasıla yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre bir değişim göstermeyerek yüzde 0.5 büyüdü.Yıllıklandırılmış gayrisafi yurtiçi hasıla yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre bir değişim göstermeyerek yüzde 1.8 büyüdü.Toplam iş yatırımları yılın ilk çeyreğinde, bir önceki çeyrekteki yüzde 0.5'lik artış sonrasında, yüzde 0.4 arttı.Yıllıklandırılmış toplam iş yatırımları yılın ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğindeki yüzde 1.4'lük düşüş sonrasında, yüzde 1.5 düştü.FransaTüketici fiyatları Mayıs ayında, Nisan ayındaki yüzde 0.6'lık düşüş sonrasında, yüzde 0.4 düştü.Tüketici harcamaları Haziran ayında aylık yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 1.4 arttı.Euro BölgesiTüketici fiyatları Haziran ayında, bir değişim göstermeyerek yüzde 1.2 arttıÇekirdek tüketici fiyatları Haziran ayında, Mayıs ayındaki yüzde 0.8 artış sonrasında, yüzsde 1.1 arttı.ABDKişisel gelirler Mayıs ayında, Nisan ayında göre bir değişim göstermeyerek yüzde 0.5 arttı.Kişisel harcamalar Mayıs ayında, Nisan ayındaki yüzde 0.6'lık artış sonrasında, yüzde 0.4 arttı.Chicago satınalma yöneticileri endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 54.2 puandan, 49.7 puana geriledi.

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