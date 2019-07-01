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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

57 dakika önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponyaİmalat satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 49.8 puandan, 49.3 puana geriledi.

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– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya
İmalat satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 49.8 puandan, 49.3 puana geriledi.
Çin
İmalat satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 50.2 puandan, 49.4 puana geriledi.
AVRUPA
Almanya
İmalat satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 44.3 puandan, 45 puana yükseldi.
İşsizlik oranı Haziran ayında, Mayıs ayındaki yüzde 5.0 düzeyinde sabit kaldı.
Fransa
İmalat satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 50.6 puandan, 51.9 puana yükseldi.
Euro Bölgesi
İmalat satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 47.7 puandan, 47.6 puana geriledi.
Geniş para arzı Mayıs döneminde, aylık yüzde 0.1 düşerken, yıllık yüzde 2.2 yükseldi.
İşsizlik oranı Mayıs ayında, Nisan ayındaki yüzde 7.6'dan, yüzde 7.5'e geriledi.
Birleşik Krallık
İmalat satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 49.4 puandan, 48 puana geriledi.
ABD
İmalat satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 50.5 puandan, 50.6 puana yükseldi.
ISM imalat endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 52.1 puandan, 51.7 puana geriledi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:42 Kaynak: DHA
pazartesi günü, japonya, haziran, mayıs, Ekonomi
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