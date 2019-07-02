Son Dakika Haberleri: KÜRESEL VERİ PANORAMASI
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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

55 dakika önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAAlmanyaPerakende satışlar Mayıs ayında aylık yüzde yüzde 0.6 düşerken, yıllık yüzde 4.0 arttı.

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– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Almanya
Perakende satışlar Mayıs ayında aylık yüzde yüzde 0.6 düşerken, yıllık yüzde 4.0 arttı. Perakende astışlar Nisan ayında aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 2.0 düşmüştü.
Birleşik Krallık
İnşaat satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 48.6 puandan, 43.1 puana geriledi.
Euro Bölgesi
Üretici fiyatları Mayıs ayında aylık yüzde 0.1 düşerken, yıllık yüzde 1.6 yükseldi. Üretici fiyatları Nisan ayında aylık yüzde 0.3 düşerken, yıllık yüzde 2.6 yükselmişti.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:01 Kaynak: DHA
salı günü, almanya, nisan, mayıs, Ekonomi
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