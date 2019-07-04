KÜRESEL VERİ PANORAMASI

– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Almanya

Perakende satışlar Mayıs ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 1.3 düştü. Perakende satışlar Nisan ayında aylık yüzde 0.1 düşmüş, yıllık yüzde 1.8 artmıştı.

- İstanbul

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Hangi ülke ne kadar çöp üretiyor, ne kadarını dönüştürüyor?