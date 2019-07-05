Son Dakika Haberleri: KÜRESEL VERİ PANORAMASI
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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

35 dakika önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponyaHanehalkı harcamaları Mayıs ayında, geçen yılın Mayıs ayındaki yüzde 1.3'lük artış sonrasında, yıllık yüzde 4.0 arttı.

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– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya
Hanehalkı harcamaları Mayıs ayında, geçen yılın Mayıs ayındaki yüzde 1.3'lük artış sonrasında, yıllık yüzde 4.0 arttı.
Öncü göstergeler Mayıs ayında, Nisan ayındaki 95.9 puandan, 95.2 puana geriledi.
AVRUPA
Almanya
Fabrika siparişleri Mayıs ayında, aylık yüzde 2.2 ve yıllık yüzde 8.6 düştü. Fabrika siparişleri Nisan ayında aylık yüzde 0.4 artmış, yıllık yüzde 5.3 düşmüştü.
Fransa
Ticaret dengesi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 4.9 milyar euroluk açıktan, 3.28 milyar euroluk açığa geriledi.
İthalat Mayıs ayında, Nisan ayındaki 47.18 milyar eurodan, 47.54 milyar euroya yükseldi.
İhracat Mayıs ayında, Nisan ayındaki 42.31 milyar eurodan, 44.27 milyar euroya geriledi.
ABD
Tarım dışı istihdam değişimi Haziran ayında, Mayıs ayındaki, 72 bin kişiden, 224 bin kişiye yükseldi.
İşsizlik oranı Haziran ayında, Mayıs ayındaki yüzde 3.6'dan, yüzde 3.7'ye yükseldi.
Ortalama saatlik kazançlar Haziran ayında aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 3.1 arttı.
İşgücüne katılım oranı Haziran ayında, Mayıs ayındaki yüzde 62.8'den, yüzde 62.9'a yükseldi.
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:32 Kaynak: DHA
Ekonomi
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