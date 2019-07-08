Son Dakika Haberleri: KÜRESEL VERİ PANORAMASI
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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

1 saat önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponyaMakine siparişleri Mayıs ayında, aylık yüzde 7.8 ve yıllık yüzde 3.7 düştü.

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– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya
Makine siparişleri Mayıs ayında, aylık yüzde 7.8 ve yıllık yüzde 3.7 düştü. Makine siparişleri Nisan ayında aylık yüzde 5.2 ve yıllık yüzde 2.5 düşmüştü.
Almanya
Sanayi üretimi Mayıs ayında, aylık yüzde artarken, yıllık yüzde 3.7 düştü. Sanayi üretimi Nisan ayında yüzde aylık yüzde 2.0 ve yıllık 2.3 düşmüştü.
Ticaret dengesi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 16.9 milyar euro fazladan, 18.7 milyon euro fazlaya yükseldi.
İhracat Mayıs ayında, Nisan ayındaki yüzde 3.4'lük düşüş sonrasında, yüzde 1.1 arttı.
İthalat Mayıs ayında, Nisan ayındaki yüzde 0.9'luk düşüş sonrasında, yüzde 0.5 düştü.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:09 Kaynak: DHA
Ekonomi
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