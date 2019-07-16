KÜRESEL VERİ PANORAMASI

Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:AVRUPABirleşik KrallıkILO işsizlik oranı Mayıs döneminde bir değişim göstermeyerek yüzde 3.8'de sabit kaldı.Ortalama haftalık kazançlar Mayıs döneminde, Nisan dönemindeki yüzde 3.4'lük artış sonrasında, yüzde 3.8 arttı.AlmanyaZEW beklenti anketi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 21.1 puanlık düşüş sonrasında, 24.5 puan düştü.ZEW mevcut durum anketi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 7.8 puanlık artış sonrasında 1.1 puan düştü.Euro BölgesiTicaret dengesi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 15.7 milyar euro fazladan sonra, 23 milyar euro fazla verdi.ZEW mevcut durum anketi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 20.2 puanlık düşüş sonrasında, 20.3 puan düştü.ABDPerakende satışlar Haziran ayında, Mayıs ayındaki yüzde 0.4'lük artış sonrasında, yüzde 0.4 arttı.Sanayi üretimi Haziran ayında, Mayıs ayındaki yüzde 0.4'lük artış sonrasında, bir değişim göstermedi.Kapasite kullanımı Haziran ayında, Mayıs ayındaki yüzde 78.1 düzeyinden, yüzde 77.9 düzeyine geriledi.İş stokları Mayıs ayında, Nisan ayındaki yüzde 0.5'lik artış sonrasında, yüzde 0.3 arttı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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