Son Dakika Haberleri: KÜRESEL VERİ PANORAMASI
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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

9 saat önce

Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPABirleşik KrallıkILO işsizlik oranı Mayıs döneminde bir değişim göstermeyerek yüzde 3.8'de sabit kaldı.

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Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Birleşik Krallık
ILO işsizlik oranı Mayıs döneminde bir değişim göstermeyerek yüzde 3.8'de sabit kaldı.
Ortalama haftalık kazançlar Mayıs döneminde, Nisan dönemindeki yüzde 3.4'lük artış sonrasında, yüzde 3.8 arttı.
Almanya
ZEW beklenti anketi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 21.1 puanlık düşüş sonrasında, 24.5 puan düştü.
ZEW mevcut durum anketi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 7.8 puanlık artış sonrasında 1.1 puan düştü.
Euro Bölgesi
Ticaret dengesi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 15.7 milyar euro fazladan sonra, 23 milyar euro fazla verdi.
ZEW mevcut durum anketi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 20.2 puanlık düşüş sonrasında, 20.3 puan düştü.
ABD
Perakende satışlar Haziran ayında, Mayıs ayındaki yüzde 0.4'lük artış sonrasında, yüzde 0.4 arttı.
Sanayi üretimi Haziran ayında, Mayıs ayındaki yüzde 0.4'lük artış sonrasında, bir değişim göstermedi.
Kapasite kullanımı Haziran ayında, Mayıs ayındaki yüzde 78.1 düzeyinden, yüzde 77.9 düzeyine geriledi.
İş stokları Mayıs ayında, Nisan ayındaki yüzde 0.5'lik artış sonrasında, yüzde 0.3 arttı.


Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:59 Kaynak: DHA
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