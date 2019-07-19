KÜRESEL VERİ PANORAMASI
6 dakika önce
Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponyaHaziran'da Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda bir değişim göstermeyerek yüzde 0.7'de sabit kalırken, aynı dönemde çekirdek TÜFE yüzde 0.6 düştü.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:03 Kaynak: DHA
Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya
Haziran'da Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda bir değişim göstermeyerek yüzde 0.7'de sabit kalırken, aynı dönemde çekirdek TÜFE yüzde 0.6 düştü.
AVRUPA
Haziran'da aylık bazda ÜFE yüzde eksi 0.2 olan beklentinin üzerinde, yüzde eksi 0.4 düşerken, yıllık TÜFE de yüzde 1.4 olan beklentinin altında kalarak yüzde 1.2'ye düştü.
ABD
Michigan Üniversitesi Endeksi Haziran'daki 98.2 puan düzeyinden Temmuz'da 98.4 puana yükseldi.
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı Tutuklanan katil zanlısı "Zavallı çocuk, üzüldüm ona pişmanım" diyerek kendini savundu Konut satışı en az olan il Ardahan oldu Seul'de bir kişi Japonya Büyükelçiliği önünde kendini yaktı