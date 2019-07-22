Son Dakika Haberleri: KÜRESEL VERİ PANORAMASI
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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

47 dakika önce

Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ABDUluslararası Fed Chicago aktivite endeksi Mayıs ayında 0.02 puan düşerken Haziran ayında 0.03 puan düştü.

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Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ABD
Uluslararası Fed Chicago aktivite endeksi Mayıs ayında 0.02 puan düşerken Haziran ayında 0.03 puan düştü.


Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:01 Kaynak: DHA
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