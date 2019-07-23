KÜRESEL VERİ PANORAMASI
59 dakika önce
Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAEuro BölgesiTüketici güveni Temmuz ayında, Haziran ayındaki 7.2 puanlık düşüş sonrasında, yüzde 6.6 düştü.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:45 Kaynak: DHA
Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Euro Bölgesi
Tüketici güveni Temmuz ayında, Haziran ayındaki 7.2 puanlık düşüş sonrasında, yüzde 6.6 düştü.
ABD
Richmond Fed
imalat endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 3.0 puanlık düşüş sonrasında, 12 puan düştü.
Devam eden konut satışları, Haziran ayında, Mayıs ayındaki 5.36 milyon adetten, 5.27 milyon adete düştü.
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