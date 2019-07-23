Son Dakika Haberleri: KÜRESEL VERİ PANORAMASI
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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

59 dakika önce

Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAEuro BölgesiTüketici güveni Temmuz ayında, Haziran ayındaki 7.2 puanlık düşüş sonrasında, yüzde 6.6 düştü.

KÜRESEL VERİ PANORAMASI, System.String[]
Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Euro Bölgesi
Tüketici güveni Temmuz ayında, Haziran ayındaki 7.2 puanlık düşüş sonrasında, yüzde 6.6 düştü.
ABD
Richmond Fed imalat endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 3.0 puanlık düşüş sonrasında, 12 puan düştü.
Devam eden konut satışları, Haziran ayında, Mayıs ayındaki 5.36 milyon adetten, 5.27 milyon adete düştü.


Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:45 Kaynak: DHA
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