Son Dakika Haberleri: KÜRESEL VERİ PANORAMASI
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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

1 saat önce

Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponyaİmalat satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 49.3 puandan, 49.6 puana yükseldi.

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Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya
İmalat satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 49.3 puandan, 49.6 puana yükseldi.
Servis satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 51.9 puandan, 52.3 puana yükseldi.
Öncü göstergeler Mayıs ayında, Nisan ayındaki 95.9 puandan, 94.9 puana geriledi.
AVRUPA
Fransa
İmalat satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 51.9 puandan, 50 puana geriledi.
Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 52.7 puandan, 51.7 puana geriledi.
Servis satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 55.8 puandan, 55.4 puana geriledi.
Almanya
İmalat satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 45 puandan, 43.1 puana geriledi.
Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 52.6 puandan, 51.4 puana geriledi.
Servis satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 55.8 puandan, 55.4 puana geriledi.
Euro Bölgesi
İmalat satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 47.6 puandan, 46.4 puana geriledi.
Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 52.2 puandan, 51.5 puana geriledi.
Servis satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 53.6 puandan, 53.3 puana geriledi.
ABD
MBA mortgage başvuruları 19 Temmuz haftasında, 12 Temmuz haftasındaki yüzde 1.1'lik düşüş sonrasında, yüzde 1.9 düştü.
İmalat satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 50.6 puandan, 50 puana geriledi.
Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 51.5 puandan, 51.6 puana yükseldi.
Servis satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 51.5 puandan, 52.2 puana yükseldi.
Yeni konut satışları Haziran ayında, Mayıs ayındaki 604 bin adetten, 646 bin adete yükseldi.


Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:40 Kaynak: DHA
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