KÜRESEL VERİ PANORAMASI
1 saat önce
Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponya-Hanahalkı harcamaları Haziran ayında, Mayıs ayındaki yıllık yüzde 4.0'lük artış sonrasında, yıllık yüzde 2.7 arttı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:47 Kaynak: DHA
Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya
-Hanahalkı harcamaları Haziran ayında, Mayıs ayındaki yıllık yüzde 4.0'lük artış sonrasında, yıllık yüzde 2.7 arttı.
-Öncü göstergeler Haziran ayında, Mayıs ayındki 94.9 puandan, 93.3 puana düştü.
AVRUPA
Almanya
Fabrika siparişleri Haziran ayınd aylık yüzde 2.5 artarken, yıllık yüzde 3.6 düştü.
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