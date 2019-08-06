Son Dakika Haberleri: KÜRESEL VERİ PANORAMASI
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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

1 saat önce

Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponya-Hanahalkı harcamaları Haziran ayında, Mayıs ayındaki yıllık yüzde 4.0'lük artış sonrasında, yıllık yüzde 2.7 arttı.

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Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya
-Hanahalkı harcamaları Haziran ayında, Mayıs ayındaki yıllık yüzde 4.0'lük artış sonrasında, yıllık yüzde 2.7 arttı.
-Öncü göstergeler Haziran ayında, Mayıs ayındki 94.9 puandan,  93.3 puana düştü.
AVRUPA
Almanya
Fabrika siparişleri Haziran ayınd aylık yüzde 2.5 artarken, yıllık yüzde 3.6 düştü.


Japonya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:47 Kaynak: DHA
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