Son Dakika Haberleri: KÜRESEL VERİ PANORAMASI
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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

31 dakika önce

Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAAlmanya: Haziran ayında sanayi üretimi aylık bazda yüzde eksi 0.4 olan beklentinin üzerinde, yüzde eksi 1.5 düşerken, yıllık bazda da yüzde eksi 1.8 olan beklentinin üzerinde, yüzde eksi 5.2 düştü.

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Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Almanya:
Haziran ayında sanayi üretimi aylık bazda yüzde eksi 0.4 olan beklentinin üzerinde, yüzde eksi 1.5 düşerken, yıllık bazda da yüzde eksi 1.8 olan beklentinin üzerinde, yüzde eksi 5.2 düştü.
Fransa:
Ticaret dengesi Haziran ayında 4 milyar euro düşüş beklentisinin üzerinde, 5 milyar 20 milyon euro azaldı.
ABD
MBA mortgage başvuruları 2 Ağustos'ta sona eren haftada, bir önceki hafta görülen eksi 1.4 düşün ardından yüzde 5.2 arttı.
EIA Ham Petrol Stokları değişimi 2 Ağustos'ta sona eren haftada, 2 milyon 845 bin varil düşüş beklentisinin altında, 2 milyon 385 bin varil arttı.


Almanya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:04 Kaynak: DHA
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