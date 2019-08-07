KÜRESEL VERİ PANORAMASI

Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:AVRUPAHaziran ayında sanayi üretimi aylık bazda yüzde eksi 0.4 olan beklentinin üzerinde, yüzde eksi 1.5 düşerken, yıllık bazda da yüzde eksi 1.8 olan beklentinin üzerinde, yüzde eksi 5.2 düştü.Ticaret dengesi Haziran ayında 4 milyar euro düşüş beklentisinin üzerinde, 5 milyar 20 milyon euro azaldı.ABDMBA mortgage başvuruları 2 Ağustos'ta sona eren haftada, bir önceki hafta görülen eksi 1.4 düşün ardından yüzde 5.2 arttı.EIA Ham Petrol Stokları değişimi 2 Ağustos'ta sona eren haftada, 2 milyon 845 bin varil düşüş beklentisinin altında, 2 milyon 385 bin varil arttı.