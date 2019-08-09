Son Dakika Haberleri: KÜRESEL VERİ PANORAMASI
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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

26 dakika önce

Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günüaçıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponyaGSYH yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.4, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.8 yükseldi.

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Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü
açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya
GSYH yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.4, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.8 yükseldi.
Çin
Tüketici fiyat endeksi Temmuz ayında aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 2.8 yükseldi.
Üretici fiyat endeksi Temmuz ayında yıllık yüzde 0.3 düştü.
AVRUPA
Almanya
Ticaret dengesi Haziran ayında, aylık bir değişim göstermeyerek 18.1 milyar euro fazlada sabit kaldı.
İhracat Temmuz ayında, Haziran ayındaki yüzde 1.3'lük artış sonrasında, yüzde 0.1 düştü.
İthalat Temmuz ayında, Haziran ayındaki yüzde 0.3'lük düşüş sonrasında, yüzde 0.5 arttı.
Fransa
Sanayi üretimi Haziran ayında, Temmuz ayındaki yüzde 2.0'lik artış sonrasında, yüzde 2.3 düştü.
Birleşik Krallık
GSYH yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.2 düşerken, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.2 yükseldi.
Sanayi üretimi Haziran ayında, aylık yüzde 0.1, yıllık yüzde 0.6 düştü.
İmalat üretimi Haziran ayında, aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 1.4 düştü
Ticaret dengesi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 2.002 milyar sterlinlik açıktan sonra, 7.009 milyar sterlin açık verdi.
ABD
Üretici fiyatları Temmuz ayında aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 1.7 yükseldi.
Çekirdek üretici fiyatları Temmuz ayında aylık yüzde 0.1 düşerken, yıllık yüzde 2.1 yükseldi.


Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:17 Kaynak: DHA
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