KÜRESEL VERİ PANORAMASI

Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günüaçıklanan verilerden seçmeler şöyle:ASYAJaponyaGSYH yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.4, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.8 yükseldi.ÇinTüketici fiyat endeksi Temmuz ayında aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 2.8 yükseldi.Üretici fiyat endeksi Temmuz ayında yıllık yüzde 0.3 düştü.AVRUPAAlmanyaTicaret dengesi Haziran ayında, aylık bir değişim göstermeyerek 18.1 milyar euro fazlada sabit kaldı.İhracat Temmuz ayında, Haziran ayındaki yüzde 1.3'lük artış sonrasında, yüzde 0.1 düştü.İthalat Temmuz ayında, Haziran ayındaki yüzde 0.3'lük düşüş sonrasında, yüzde 0.5 arttı.FransaSanayi üretimi Haziran ayında, Temmuz ayındaki yüzde 2.0'lik artış sonrasında, yüzde 2.3 düştü.Birleşik KrallıkGSYH yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.2 düşerken, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.2 yükseldi.Sanayi üretimi Haziran ayında, aylık yüzde 0.1, yıllık yüzde 0.6 düştü.İmalat üretimi Haziran ayında, aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 1.4 düştüTicaret dengesi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 2.002 milyar sterlinlik açıktan sonra, 7.009 milyar sterlin açık verdi.ABDÜretici fiyatları Temmuz ayında aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 1.7 yükseldi.Çekirdek üretici fiyatları Temmuz ayında aylık yüzde 0.1 düşerken, yıllık yüzde 2.1 yükseldi.