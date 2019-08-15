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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

52 dakika önce

Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günüaçıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponyaSanayi üretimi Haziran ayında aylık yüzde 3.3 ve yıllık yüzde 3.8 düştü.

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Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü
açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya
Sanayi üretimi Haziran ayında aylık yüzde 3.3 ve yıllık yüzde 3.8 düştü.
Kapasite kullanımı Haziran ayında, Mayıs ayındaki yüzde 1.7'lik artış sonrasında yüzde 2.6 düştü
AVRUPA
Birleşik Krallık
Perakende satışlar Temmuz ayında, aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 3.3 yükseldi.
Çekirdek perakende satışlar Temmuz ayında, aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 2.9 arttı.
ABD
New York Fed imalat endeksi Ağustos ayında Temmuz ayındaki 4.3 puandan, 4.8 puana yükseldi.
Philadelphia Fed endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 21.8 puandan, 16.8 puana geriledi.
Perakende satışlar Temmuz ayında aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 3.3 yükseldi.
Çekirdek perakende satışlar Temmuz ayında aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 2.9 yükseldi.
Sanayi üretimi Temmuz ayında, Haziran ayındaki yüzde 0.2 artış sonrasında yüzde 0.2 düştü.
Kapasite kullanım oranı Temmuz ayında, Haziran ayındaki yüzde 77.8'den, yüzde 77.5'e geriledi.
İşsizlik başvuruları 9 Ağustos haftasında, 2 Ağustos haftasındaki 212 bin 750 kişiden, 213 bin 750 kişiye yükseldi.
Devam eden işsizlik başvuruları 2 Ağustos haftasında, 28 Temmuz haftasındaki 1 milyon 687 bin kişiden, 1 milyon 726 bin kişiye yükseldi.


Japonya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:36 Kaynak: DHA
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