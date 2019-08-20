KÜRESEL VERİ PANORAMASI
58 dakika önce
Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günüaçıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAAlmanyaÜretici fiyatları Temmuz ayında, aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 1.1 yükseldi.
Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:34 Kaynak: DHA
açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Almanya
Üretici fiyatları Temmuz ayında, aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 1.1 yükseldi. Üretici fiyatları Haziran ayında aylık yüzde 0.4 düşmüş, yıllık yüzde 1.2 yükselmişti.
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