Son Dakika Haberleri: KÜRESEL VERİ PANORAMASI
Son Dakika Ekonomi Haber

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

58 dakika önce

Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günüaçıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAAlmanyaÜretici fiyatları Temmuz ayında, aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 1.1 yükseldi.

KÜRESEL VERİ PANORAMASI, System.String[]
Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü
açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Almanya
Üretici fiyatları Temmuz ayında, aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 1.1 yükseldi. Üretici fiyatları Haziran ayında aylık yüzde 0.4 düşmüş, yıllık yüzde 1.2 yükselmişti.


Almanya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 20 Ağustos 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
Konut satışları Temmuz'da yüzde 17,5 azaldı Adnan Oktar ve Didem Ürer'in operasyondan önce villadan kaçış görüntüleri ortaya çıktı Kızı 27 gündür kayıp olan acılı anne: Ağaç altlarında kızımın ölüsünü arıyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 18:32:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KÜRESEL VERİ PANORAMASI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]