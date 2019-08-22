Son Dakika Haberleri: KÜRESEL VERİ PANORAMASI
Son Dakika Ekonomi Haber

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

1 saat önce

Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günüaçıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAAlmanyaİmalat satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 43.2 puandan, 43.6 puana yükseldi.

KÜRESEL VERİ PANORAMASI, System.String[]

Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü

açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Almanya

İmalat satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 43.2 puandan, 43.6 puana yükseldi.

Hizmet satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 54.5 puandan, 54.4 puana geriledi.

Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 50.9 puandan, 51.4 puana yükseldi

Euro Bölgesi

İmalat satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 46.5 puandna, 47 puana yükseldi.

Hizmet satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 53.2 puandan, 53.4 puana yükseldi.

Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 51.5 puandan, 51.8 puana yükseldi.

ABD

-  İmalat satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 50.4 puandan, 49.9 puana geriledi.

Hizmet satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 53 puandan, 50.9 puana geriledi.

Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 52.6 puandan, 50.9 puana geriledi.

Almanya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Commerzbank şube kapatmayı değerlendiriyor
(Özel) İstanbul'da feci kaza kamerada Bilim insanları, 10 yıl içinde ölüp ölmeyeceğinizi tahmin eden kan tahlili geliştirdi Almanya'nın Bielefeld şehrinin var olmadığını kanıtlayana 1 milyon euro ödül verilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 19:11:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KÜRESEL VERİ PANORAMASI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]