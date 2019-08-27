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Küresel veri panoraması

1 saat önce

Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günüaçıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAAlmanyaGayri safi yurtiçi hasıla yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.1 düşerken yıllık bazda bir değişim göstermedi.

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Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü

açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Almanya

Gayri safi yurtiçi hasıla yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.1 düşerken yıllık bazda bir değişim göstermedi.

Fransa

Tüketici güveni Ağustos ayında, bir değişim göstermeyerek Temmuz ayındaki 102 puanda sabit kaldı.

İş iklimi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 101 puandan, 102 puana yükseldi.

ABD

Richmond Fed İmalat Endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 12 puanlık düşüş sonrasında 1.0 puan arttı.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:49 Kaynak: DHA
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