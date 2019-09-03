Küresel veri panoraması
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Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPABirleşik Krallık: İnşaat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Temmuz ayındaki 45.3 düzeyinden Ağustos'ta 45'e geriledi.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:49 Kaynak: DHA
Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA Birleşik Krallık
:
İnşaat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Temmuz ayındaki 45.3 düzeyinden Ağustos'ta 45'e geriledi.
Euro Bölgesi:
Temmuz'da üretici fiyat endeksi (ÜFE) aylık bazda yüzde eksi 0.6 düzeyinden yüzde 2.0'e yükselirken, yıllık bazda da beklentilere paralel olarak yüzde 2.0 oldu.
ABD
İmalat PMI Temmuz ayındaki 49.9 düzeyinden Ağustos'ta 50.3'e yükseldi.
ISM imalat endeksi Ağustos ayında 51 olan beklentinin altına inerek 49.1'e geriledi.
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