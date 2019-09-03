Küresel veri panoraması

Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:AVRUPAİnşaat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Temmuz ayındaki 45.3 düzeyinden Ağustos'ta 45'e geriledi.Euro Bölgesi:Temmuz'da üretici fiyat endeksi (ÜFE) aylık bazda yüzde eksi 0.6 düzeyinden yüzde 2.0'e yükselirken, yıllık bazda da beklentilere paralel olarak yüzde 2.0 oldu.ABDİmalat PMI Temmuz ayındaki 49.9 düzeyinden Ağustos'ta 50.3'e yükseldi.ISM imalat endeksi Ağustos ayında 51 olan beklentinin altına inerek 49.1'e geriledi.