Son Dakika Haberleri: Küresel veri panoraması
Son Dakika Ekonomi Haber

Küresel veri panoraması

3 saat önce

Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAAlmanyaFabrika siparişleri Temmuz ayında aylık yüzde 2.7 ve yıllık yüzde 5.6 düştü.

Küresel veri panoraması, System.String[]

Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Almanya

Fabrika siparişleri Temmuz ayında aylık yüzde 2.7 ve yıllık yüzde 5.6 düştü.

ABD

Haftalık işsizlik başvuruları 30 Ağustos haftasında, 23 Ağustos haftasındaki 216 bin kişiden, 217 bin kişiye yükseldi.

Devam eden başvurular 23 Ağustos haftasında, 16 Ağustos haftasındaki 214 bin 750 kişiden, 216 bin 250 kişiye yükseldi.

Servis satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 50.9 puandan, 50.7 puana geriledi.

Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 53.7 puandan, 56.4 puana yükseldi.

Fabrika siparişleri Temmuz ayında, Haziran ayındaki yüzde 0.5'lik artış sonrasında, yüzde 1.4 yükseldi.

Almanya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 06:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İranlı turistler kuyruk oldu, esnafın yüzü güldü
AK Parti ilçe başkanını kaçıran PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Dolar düşüşünü 6. güne taşıdı! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 21:21:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küresel veri panoraması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]