Küresel veri panoraması

Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

Öncü göstergeler Temmuz ayında bir değişim göstermeyerek 93.6 puanda sabit kaldı.

AVRUPA

Almanya

Sanayi üretimi Temmuz ayında aylık yüzde 0.6 ve yıllık yüzde 4.2 düştü.

Fransa

Ticaret dengesi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 5 milyar 254 milyon euroluk açıktan 4 milyar 243 milyon açığa geriledi.

ABD

Tarımdışı istihdam Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 159 bin kişiden, 130 bin kişiye geriledi.

İşsizlik oranı Ağustos ayında bir değişim göstermeyerek yüzde 5.7'de sabit kaldı.

İşgücüne katılım oranı Ağustos ayında, Temmuz ayındaki yüzde 63'ten, yüzde 63.2'ye yükseldi.

Ortalama saatlik kazançlar Ağustos ayında aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 3.2 yükseldi.