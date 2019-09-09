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Küresel veri panoraması

1 saat önce

Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAAlmanyaTicaret dengesi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 18.1 milyar euro fazladan sonra 20.2 milyar euro fazla verdiİthalat Temmuz ayında, Haziran ayındaki yüzde 0.1'lik düşüşten sonra, yüzde 0.7 arttı.

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Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Almanya

Ticaret dengesi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 18.1 milyar euro fazladan sonra 20.2 milyar euro fazla verdi

İthalat Temmuz ayında, Haziran ayındaki yüzde 0.1'lik düşüşten sonra, yüzde 0.7 arttı.

İhracat Temmuz ayında, Haziran ayındaki yüzde 0.5'lik artış sonrasında, yüzde 1.5 düştü.

Birleşik Krallık

Sanayi üretimi Temmuz ayında aylık yüzde 0.1 artarken, yıllık yüzde 0.9 düştü.

İmalat üretimi Temmuz ayında aylık yüzde 0.3 artarken, yıllık yüzde 0.6 düştü.

Ticaret dengesi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 1.779 milyar sterlin fazladan sonra, 0.291 milyar sterlin açık verdi.

GSYH Temmuz ayında yüzde 0.3 büyüdü.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:11 Kaynak: DHA
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