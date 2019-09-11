Küresel veri panoraması
19 dakika önce
Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ABDMBA mortgage başvuruları 6 Eylül haftasında, 30 Ağustos haftasındaki, yüzde 3.1'lik düşüş sonrasında, yüzde 2.0 arttı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:34 Kaynak: DHA
Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ABD
MBA mortgage başvuruları 6 Eylül haftasında, 30 Ağustos haftasındaki, yüzde 3.1'lik düşüş sonrasında, yüzde 2.0 arttı.
Üretici fiyat endeksi Ağustos ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 1.8 arttı.
Çekirdek üretici fiyat endeksi Ağustos ayında aylık yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 2.3 arttı.
Toptan satış stokları Temmuz ayında, Haziran ayına göre bir değişim göstermeyerek yüzde 0.2 düzeyinde sabit kaldı.
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