Son Dakika Haberleri: Küresel veri panoraması
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Küresel veri panoraması

19 dakika önce

Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ABDMBA mortgage başvuruları 6 Eylül haftasında, 30 Ağustos haftasındaki, yüzde 3.1'lik düşüş sonrasında, yüzde 2.0 arttı.

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Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ABD

MBA mortgage başvuruları 6 Eylül haftasında, 30 Ağustos haftasındaki, yüzde 3.1'lik düşüş sonrasında, yüzde 2.0 arttı.

Üretici fiyat endeksi Ağustos ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 1.8 arttı.

Çekirdek üretici fiyat endeksi Ağustos ayında aylık yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 2.3 arttı.

Toptan satış stokları Temmuz ayında, Haziran ayına göre bir değişim göstermeyerek yüzde 0.2 düzeyinde sabit kaldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:34 Kaynak: DHA
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