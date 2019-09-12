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Küresel veri panoraması

1 saat önce

Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAAlmanyaTüketici fiyatları Ağustos ayında aylık yüzde 0.2 düşerken, yıllık yüzde 1.4 arttı.

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Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Almanya

Tüketici fiyatları Ağustos ayında aylık yüzde 0.2 düşerken, yıllık yüzde 1.4 arttı.

Fransa

Tüketici fiyatları Ağustos ayında aylık yüzde 0.5 ve yıllık yüzde 1.3 arttı.

Euro Bölgesi

Sanayi üretimi Ağustos ayında aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 2.0 düştü.

ECB gösterge faiz oranı yüzde 0.5 aşağı çekildi.

ABD

Tüketici fiyatları Ağustos ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 1.7 arttı.

Çekirdek tüketici fiyatları Ağustos ayında aylık yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 2.4 arttı.

Haftalık işsizlik başvuruları 6 Eylül haftasında, 30 Ağustos haftasında 219 bin kişiden, 212 bin 500 kişiye geriledi.

Devam eden başvurular 30 Ağustos haftasında, 23 Ağustos haftasındaki 1 milyon 674 bin kişiden, 1 milyon 670 bin kişiye geriledi.

Almanya, Fransa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:20 Kaynak: DHA
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