Küresel veri panoraması
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Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAAlmanya: Ağustos ayında üretici fiyatları aylık bazda Temmuz ayındaki yüzde 0.1 düzeyinden yüzde eksi 0.5'e, yıllık bazda da yüzde 0.6 olan beklentinin altına, yüzde 0.3'e geriledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:37 Kaynak: DHA
Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Almanya:
Ağustos ayında üretici fiyatları aylık bazda Temmuz ayındaki yüzde 0.1 düzeyinden yüzde eksi 0.5'e, yıllık bazda da yüzde 0.6 olan beklentinin altına, yüzde 0.3'e geriledi.
Euro Bölgesi:
Tüketici güveni Eylül'de eksi 7 olan beklentinin altında, eksi 6.5 oldu.
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