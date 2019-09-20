Küresel veri panoraması

Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Almanya:

Ağustos ayında üretici fiyatları aylık bazda Temmuz ayındaki yüzde 0.1 düzeyinden yüzde eksi 0.5'e, yıllık bazda da yüzde 0.6 olan beklentinin altına, yüzde 0.3'e geriledi.

Euro Bölgesi:

Tüketici güveni Eylül'de eksi 7 olan beklentinin altında, eksi 6.5 oldu.