Son Dakika Haberleri: Küresel veri panoraması
Son Dakika Ekonomi Haber

Küresel veri panoraması

58 dakika önce

Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAFransa: Eylül ayında İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Hizmet PMI ve Bileşik PMI 51.2, 53.2 ve 52.7 olan beklentilerin altına, sırasıyla 50.3, 51.6 ve 51.3'e indi.

Küresel veri panoraması, System.String[]
Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Fransa:
Eylül ayında İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Hizmet PMI ve Bileşik PMI 51.2, 53.2 ve 52.7 olan beklentilerin altına, sırasıyla 50.3, 51.6 ve 51.3'e indi.
Almanya:
Eylül ayında İmalat PMI, Hizmet PMI ve Bileşik PMI 51.4, 54.3 ve 44 olan beklentilerin altına, sırasıyla 49.1, 52.5 ve 41.4 düzeylerine geriledi.
Euro Bölgesi:
Eylül ayında İmalat PMI, Hizmet PMI ve Bileşik PMI 51.9, 47.3 ve 53.3 olan beklentinin altına, sırasıyla 50.4, 45.6 ve 52'ye düştü.
ABD
Eylül ayında İmalat PMI ve Bileşik PMI 50.3 ve 49.6 olan beklentilerin üzerine, 51 düzeylerine yükselirken, Hizmet PMI 51.5 olan beklentinin altına, 50.9'a indi.


Fransa, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aleyna Tilki, Ahmet Kaya'nın mezarına bıraktığı not ve çantasındaki mesajıyla dikkat çekti
Ünlü modacının düğününe katılan Kraliyet gelini Meghan Markle, kıyafetinin fiyatıyla dudak uçuklattı Görkemli bir düğünle evlenen Aylin Coşkun: Takılarımla 5 milyonluk villa alırım 20 gün önce bebeğini kaybeden Seren Serengil, teknede bikinisiyle dans etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 19:02:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küresel veri panoraması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]