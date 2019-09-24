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Küresel veri panoraması

1 saat önce

Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponyaÖncü göstergeler Temmuz ayında, Haziran ayındaki 93.6 puandan, 93.7 puana yükseldi.

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Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

Öncü göstergeler Temmuz ayında, Haziran ayındaki 93.6 puandan, 93.7 puana yükseldi.

AVRUPA

Almanya

IFO-İş İklimi anketi Eylül ayında, Ağustos ayındaki 94.3 puandan, 94.6 puana yükseldi.

IFO-Beklentiler anketi Eylül ayında, Ağustos ayındaki 91.3 puandan, 90.8 puana geriledi.

IFO-Durum Değerlendirmesi anketi Eylül ayında, Ağustos ayındaki 97.3 puandan, 98.5 puana yükseldi.

ABD

Richmond Fed İmalat Endeksi Eylül ayında, Ağustos ayındaki 1.0 puandan, - 9.0 puana geriledi.

Konut fiyat endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki yüzde 0.2'lik artış sonrasında, yüzde 0.4 arttı.

Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:48 Kaynak: DHA
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