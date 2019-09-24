Küresel veri panoraması

Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

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Diyarbakır Kulp'ta HDP'lilerin şehit yakınlarına hakareti gerginliğe neden oldu

İmamoğlu, AK Parti'nin kalesinde aday olan ismi ödüllendirdi

MHP lideri Bahçeli, parti yöneticileri ve milletvekilleri ile bir araya gelecek