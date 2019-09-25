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Küresel veri panoraması

27 dakika önce

Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAFransa: Tüketici güvende Eylül'de 102 olan beklentinin üzerine, 104'e yükseldi.

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Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Fransa:
Tüketici güvende Eylül'de 102 olan beklentinin üzerine, 104'e yükseldi.
ABD
MBA mortgage başvuruları 20 Eylül'de sona eren haftada, bir önceki hafta görülen yüzde eksi 0.1 düzeyinden, yüzde eksi 10.1'e geriledi.
Yeni konut satışları Ağustos'ta yüzde 3.5 olan beklentinin üzerinde, yüzde 7.1 artarak 0.666 milyon konuttan 0.713 milyon konuta yükseldi.
EIA ham petrol stoku değişimi, 20 Eylül'de sona eren haftada eksi 0.249 milyon varil beklentinin üzerinde, 2.412 milyon varile yükseldi.


Fransa, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:52 Kaynak: DHA
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