Son Dakika Haberleri: Küresel veri panoraması
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Küresel veri panoraması

1 saat önce

Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ABD13 Eylül ile biten haftada 210 bin olan işsizlik başvuruları20 Eylül'le biten haftada 213 bine çıktı.

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Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ABD

13 Eylül ile biten haftada 210 bin olan işsizlik başvuruları20 Eylül'le biten haftada 213 bine çıktı.

-6 Eylül ile biten haftada 1 milyon 665 bin olan devam eden işsizlik başvuruları 13 Eylül ile biten haftada 1 milyon 650 bine geriledi.

-Gayri Safi Yurt İçi Hasıla fiyat endeksi yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.6 arttı.

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla ikinci çeyrekte geçen seneye göre değişim göstermeyerek yüzde 2.0 sabit kaldı.

-Toptan satış stokları Temmuz ayında 2018'in aynı dönemine göre artarak yüzde 0.4 oldu.

-Kişisel harcamalar ikinci çeyrekte geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 2.4 arttı.

-Çekirdek kişisel harcamalar ikinci çeyrekte yüzde 1.9 arttı.

Amerika Birleşik Devletleri, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:13 Kaynak: DHA
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