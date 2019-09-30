Küresel veri panoraması

Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Çin

İmalat satın alma yöneticileri endeksi Eylül ayında, Ağustos ayındaki 50.4 puandan, 51.4 puana yükseldi.

İmalat dışı satın alma yöneticileri endeksi Eylül ayında, Ağustos ayındaki 53.8 puandan, 53.7 puana geriledi.

AVRUPA

Almanya

Perakende satışlar Ağustos ayında aylık yüzde 0.5 ve yıllık yüzde 3.2 arttı.

İşsizlik oranı Eylül ayında bir değişim göstermeyerek yüzde 5.0'da sabit kaldı.

Tüketici fiyat endeksi Eylül ayında aylık olarak değişmezken, yıllık yüzde 1.2 yükseldi.

Birleşik Krallık

Gayrisafi yurt içi hasıla yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.2 düşerken, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.3 yükseldi.

Toplam iş yatırımları ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.4 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.4 düştü.