Küresel veri panoraması

Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya
İşsizlik oranı Ağustos ayında, Temmuz ayına göre değişmeyerek yüzde 2.2 düzeyinde sabit kaldı.
İmalat satın alma yöneticileri endeksi Eylül ayında, Ağustos ayındaki 48.9 puanda sabit kaldı.
AVRUPA
Fransa
İmalat satın alma yöneticileri endeksi Eylül ayında, Ağustos ayındaki 50.3 puandan, 50.1 puana geriledi.
Almanya
İmalat satın alma yöneticileri endeksi Eylül ayında, Ağustos ayındaki 41.4 puandan, 41.7 puana yükseldi.
Euro Bölgesi
İmalat satın alma yöneticileri endeksi Eylül ayında, Ağustos ayındaki 45.6 puandan, 45.7 puana yükseldi.
Tüketici fiyat endeksi Eylül ayında, Ağustos ayındaki yüzde 1.0'lik artış sonrasında yüzde 0.9 yükseldi.
Çekirdek tüketici fiyat endeksi Eylül ayında yıllık yüzde 0.9 yükseldi.
Birleşik Krallık
İmalat satın alma yöneticileri endeksi Eylül ayında, Ağustos ayındaki 47.4 puandan 48.3 puana yükseldi.
ABD
İmalat satın alma yöneticileri endeksi Eylül ayında, Ağustos ayındaki 51 puandan, 51.1 puana yükseldi.
ISM imalat endeksi Eylül ayında, Ağustos ayındaki 49.1 puandan, 47.8 puana geriledi.
İnşaat harcamaları Ağustos ayında aylık yüzde 0.1 yükseldi.