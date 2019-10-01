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Küresel veri panoraması

1 saat önce

Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponyaİşsizlik oranı Ağustos ayında, Temmuz ayına göre değişmeyerek yüzde 2.2 düzeyinde sabit kaldı.

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Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

İşsizlik oranı Ağustos ayında, Temmuz ayına göre değişmeyerek yüzde 2.2 düzeyinde sabit kaldı.

İmalat satın alma yöneticileri endeksi Eylül ayında, Ağustos ayındaki 48.9 puanda sabit kaldı.

AVRUPA

Fransa

İmalat satın alma yöneticileri endeksi Eylül ayında, Ağustos ayındaki 50.3 puandan, 50.1 puana geriledi.

Almanya

İmalat satın alma yöneticileri endeksi Eylül ayında, Ağustos ayındaki 41.4 puandan, 41.7 puana yükseldi.

Euro Bölgesi

İmalat satın alma yöneticileri endeksi Eylül ayında, Ağustos ayındaki 45.6 puandan, 45.7 puana yükseldi.

Tüketici fiyat endeksi Eylül ayında, Ağustos ayındaki yüzde 1.0'lik artış sonrasında yüzde 0.9 yükseldi.

Çekirdek tüketici fiyat endeksi Eylül ayında yıllık yüzde 0.9 yükseldi.

Birleşik Krallık

İmalat satın alma yöneticileri endeksi Eylül ayında, Ağustos ayındaki 47.4 puandan 48.3 puana yükseldi.

ABD

İmalat satın alma yöneticileri endeksi Eylül ayında, Ağustos ayındaki 51 puandan, 51.1 puana yükseldi.

ISM imalat endeksi Eylül ayında, Ağustos ayındaki 49.1 puandan, 47.8 puana geriledi.

İnşaat harcamaları Ağustos ayında aylık yüzde 0.1 yükseldi.

Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:24 Kaynak: DHA
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