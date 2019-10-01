Küresel veri panoraması

İşsizlik oranı Ağustos ayında, Temmuz ayına göre değişmeyerek yüzde 2.2 düzeyinde sabit kaldı.

Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

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Eşi tarafından öldürülen Kadir Ören cinayetinde dikkat çeken olay yeri raporu: Her yerde kadın iç çamaşırı vardı