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Küresel veri panoraması

1 saat önce

Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPABirleşik Krallık-İnşaat PMI'ı Ağustos ayında 45.0 puandayken Eylül ayında 43.3 puana geriledi.

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Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Birleşik Krallık

-İnşaat PMI'ı Ağustos ayında 45.0 puandayken Eylül ayında 43.3 puana geriledi.

ABD

-Mortgage Başvuruları 21 Eylül haftasındaki yüzde 10.1'lik düşüşün ardından 28 Eylül haftası bitişinde yüzde 8.1'lik artış gösterdi.

İşgücü Değişimi Ağustos'ta 157 bin kişiyken Eylül ayında 135 bine geriledi.

Çarşamba, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:07 Kaynak: DHA
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