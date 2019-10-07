Küresel veri panoraması

Fabrika siparişleri Ağustos ayında aylık yüzde 0.6 ve yıllık yüzde 6.7 düştü. Fabrika siparişleri Temmuz ayında aylık yüzde 2.1 ve yıllık yüzde 5.0 düşmüştü.

Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

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Hem çocuklarının sünnetini hem de düğünlerini aynı gün yaptılar