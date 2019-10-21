Son Dakika Haberleri: KÜRESEL VERİ PANORAMASI
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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

30 dakika önce

Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAAlmanya-Üretici fiyat endeksi Ağustos ayındaki yüzde 0.5'lik düşüşün ardından, Eylül ayında aylık yüzde 0.1 arttı.

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Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Almanya

-Üretici fiyat endeksi Ağustos ayındaki yüzde 0.5'lik düşüşün ardından, Eylül ayında aylık yüzde 0.1 arttı.

-Üretici fiyat endeksi Eylül ayında yüzde 0.1 düşerken, geçen senenin aynı döneminde yüzde 0.3 arttı.


Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:47 Kaynak: DHA
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