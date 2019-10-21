KÜRESEL VERİ PANORAMASI
30 dakika önce
Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAAlmanya-Üretici fiyat endeksi Ağustos ayındaki yüzde 0.5'lik düşüşün ardından, Eylül ayında aylık yüzde 0.1 arttı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:47 Kaynak: DHA
Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Almanya
-Üretici fiyat endeksi Ağustos ayındaki yüzde 0.5'lik düşüşün ardından, Eylül
ayında aylık yüzde 0.1 arttı.
-Üretici fiyat endeksi Eylül ayında yüzde 0.1 düşerken, geçen senenin aynı döneminde yüzde 0.3 arttı.
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