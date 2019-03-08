Son Dakika Haberleri: Küresel Vicdan 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Benin'de

Küresel Vicdan 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Benin'de

1 saat önce

Afrika'da gelecek umudunu yitirmiş, insani yardıma muhtaç, kayda geçmemiş nice kadının bulunduğu bir ortamda 8 mart dünya kadınlar gününde Türkiye'nin yardım eli bu kez bir başka Afrika ülkesi Benin'e uzandı.

Küresel Vicdan 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Benin'de, System.String[]

Türkiye'nin ve Türk halkınınmerhamet eli kıtalara, farklı renklerde, dinlerde ve farklı diller konuşan insanlara ulaşmaya her şartta devam ediyor

Son olarak Deniz Feneri Derneği tarafından Afrika ülkesi Benin'de İETT Şoförleri tarafından toplanan bağışlarla yaptırılan kadın eğitim merkezi açıldı.

Benin'li kadınların eğitimi için kurulan İETT Çalışanları Kadın Eğitim Merkezi" Atacora bölgesinde yaptırıldı,Eğitim merkezi 220 kadına hizmet verecek.

10 sınıf, iki konferans salonu, üç idari oda, mutfak, güvenlik odası ve diğer gereksinmelerin karşılandığı odalardan oluşan eğitim merkezinde kadınlara mesleki, dini, motivasyon ve kendi geçimlerini temin edecek el becerileri eğitimlerinin yanı sırabiçki dikiş, kuran-ı kerim dersleri, mutfak , hijyen, teknoloji gibi konularda da eğitim verilecek.

Açılıştan sonra konuşan kadınlardan Zeynebu Bint "Türkiye'ye Türk halkına çok teşekkür ediyoruz" derken bir diğer kadın Abigail Hawo "Burada öğrendiklerimle evimin geçimini sağlayabileceğim için çok mutluyum dedi.

Gözyaşları içinde duygularını anlatan Beninli gençZahida Muhammed ise "Çok küçük yaşlardan itibaren kuran-ı kerim öğrenmek istiyordum, bunu çok istiyordum ama öğrenebileceğim bir yer yoktu. Şimdi bu eğitim merkezini bize hediye edenlerden Allah razı olsun diyorum. Türkiye'ye ve bize bu eğitim merkezini açanlara teşekkür ediyorum" dedi.

Dernek yetkililerinin katıldığı açılışta, Türkiye'den götürülen bağış ve yardım malzemeleri de eğitim merkezi yetkililerine teslim edildi.

Afrika kıtası coğrafi konumu ve yapısı nedeniyle yokluk, fakirlik, kuraklık ve açlığın pençesinde can çekişiyor. Uluslararası kuruluşların bu noktadaki taraflı tutumu ve sömürgeci batılı ülkelerin siyasi ve ekonomik çıkarları olayın bir insanlık dramı şeklini almasına neden oluyor.

Hayatını insani yardıma adamış nice güzel insanın olduğu Türkiye'deki yürekler, Her beş saniyede bir çocuğun açlıktan öldüğü dünyayı aydınlatıyor.

Merhametin olduğu yerde en acı zehirler zararsız kalır.

Merhamet, bütün kötülüklerin panzehiridir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:45 Kaynak: Bültenler

Afrika, Türkiye, Benin, Güncel
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